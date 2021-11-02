54 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
5'inci Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi.
Gündem 02.11.2021, 16:05
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, "İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek" dedi.
Ünal, "Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932'den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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