51 FETÖ üyesi yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, İzmir'in Dikili ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeliğinden araması bulunan 51 kişiyi yalayarak gözaltına aldı.
Gündem 23.12.2021, 12:44
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında bir tekneyi durdurdu.
Durdurulan teknede, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişi yakalandı.
51 Türk vatandaşının yapılan sorgulamalarında; 13'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi.
Suriye uyruklu 3 kişi ile diğer 51 kişi işlemleri için Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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