5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.