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5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem 13.08.2022, 15:33 13.08.2022, 16:11
5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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