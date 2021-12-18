'5'li çete' iddiası: CHP ve İYİ Parti'yle görüşmek istiyorlar
Gazeteci Murat Yetkin, FOX TV yayınlanan Orta Sayfa programında kamuoyunda '5'li çete' olarak bilinen şirketlerin muhalefet partileriyle görüşmek için sıraya girdiklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu bildiğini söyledi.
FOX TV yayınlanan Orta Sayfa programında yorumcularından Murat Yetkin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' olarak kamuoyuna açıkladığı şirketlerin CHP ve İYİ Parti yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiğini öne sürdü.
'5'li çete' diye nitelendirilen şirketlerin tamamının, ANAP döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler olduğuna dikkat çeken Yetkin, "Şu anda bir takım şeyleri tam kanıtlayamadığım için söyleyemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Bunlar çok açık bir şekilde CHP'ye İYİ Parti'den, neredeyse 'sıraya girmiş vaziyette' diyeceğim randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyorlar" dedi.
Yetkin, bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Deniz Zeyrek'in araya girerek "Cumhurbaşkanı bunları biliyor mu?" diye sorması üzerine "Bilmez olur mu hiç?" yanıtı verdi.
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