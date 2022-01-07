5 gündür haber alınamayan çocuk bulundu

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki J.G. hakkında kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan J.G, 2 Ocak'ta market alışverişi için çıktığı evine bir daha dönmedi.

Emniyete başvuran Ebru ve Yılmaz G. çifti, J.G'nin husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

İhbar üzerine gözaltına alınan G.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.K'nin ise firari olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp J.G. öğle saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

J.G, adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.