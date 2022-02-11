4,1 şiddetinde deprem
AFAD, Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Gündem 11.02.2022, 19:48 11.02.2022, 19:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: AA
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