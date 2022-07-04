40 dönümlük alanı 'keyfine' yakmış

Yangın, dün saat 19.45 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi.

Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 40 dönümlük alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

"İtiraf etti: 'Keyfine yaktım'"

Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, "Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfine yaktım’ dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı." diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.