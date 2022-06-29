4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında dün 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Gündem 29.06.2022, 08:13 29.06.2022, 09:18
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız. Eren Abluka-2'de, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve jandarma komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
Operasyonda, M16 silah ile 5 M16 şarjörü, 2 kalaşnikof silah ile 9 kalaşnikof şarjörü, 4 el bombası, termal şemsiye, uyku tulumu, sırt çantası, 3 panço, 3 termal kıyafet ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.
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