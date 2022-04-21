4 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...

Geliyor gelmekte olan!



Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle terörist etkisiz.



Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2022

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.