4 parti CHP listesinden seçime giriyor

Millet İttifakı'nda oyları birin altında olduğu bilinen partiler CHP sıralarından seçime giriyor.

Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN 10 İLDE ORTAK LİSTE KARARI

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İYİ Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.