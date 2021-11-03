4 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 16 şüpheli öğretmen hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 13'ünün HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edildi. 3 zanlının ise örgüt mensubu olduğuna dair haklarında ifadeler bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 7'sinin halen görevde bulunduğu, 5'inin daha önce ihraç edildiği, 4'ünün ise özel okulda öğretmen olarak görev yaptıkları bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 4 ilde, 16 zanlıdan 13'ü yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.