4 ilde DEAŞ'e eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.
Gündem 06.11.2021, 16:19 06.11.2021, 16:21
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de İstanbul, Adana, Batman ve Şanlıurfa'da 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 21 zanlı yakalandı.
Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.
İfade işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 13'ü emniyetten serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi.
16
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kayserispor
|11
|14
|13. Sivasspor
|12
|13
|14. Adana Demirspor
|11
|13
|15. Antalyaspor
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Bursaspor
|10
|14
|10. Gençlerbirliği
|10
|14
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Southampton
|11
|14
|13. Brentford
|10
|12
|14. Crystal Palace
|10
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Cádiz
|13
|12
|15. Granada
|11
|11
|16. Celta de Vigo
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6