4 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 09.12.2021, 09:58
bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 4 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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