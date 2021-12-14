4 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bugün saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların annesi ve 1 çocuk kurtarıldı. Anne ve çocuk, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyuran İstanbul Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 02.50 sıralarında Esenyurt ilçemizin Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş¸, çocukların annesi ve 1 çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet, acılı ailemize sabırlar dileriz. Esenyurt ilçemize ve Üçevler Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun."

Kaynak: TRT Haber