3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme

AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' TBMM Başkanlığı'na sundu.

3600 EK GÖSTERGE

57 maddelik yasa teklifi ile; kamu görevlilerinin ek gösterge sistemi yeniden düzenleniyor. Buna göre; başta öğretmen, sağlık çalışanları, polis, din görevlileri olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Teklifle, emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500'ten 3 bine çıkartılıyor. Mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan, idarenin etkin ve hızlı karar almasını sağlayan değişiklikler öngörülüyor.

ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

Çeşitli nedenlerle yüksek öğrenimine ara verenler yeniden eğitimlerine dönebilecek. Bu çerçevede; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınacak.