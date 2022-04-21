"3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Gündem 21.04.2022, 20:34 21.04.2022, 20:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak." dedi.
Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.
Kaynak: AA
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