35 metre yüksekten düşen kadın kurtarıldı
Diyarbakır'da doğa yürüyüşü sırasında metrelerce yüksekten kanyona düşen kadın 5 saat süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı.
Gündem 29.11.2021, 13:47
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınar'ın Aşağı Konak Mahallesindeki Karasu Çayı mevkisinde doğa yürüyüşü yapan gruptan 54 yaşındaki bir kadın, yaklaşık 35 metre yüksekten kanyona düştü.
Gruptakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler kadının düştüğü noktada hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kurulan halat sistemiyle bulunduğu yere ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Sedyeye alınan kadın, ekiplerin gözetiminde yine halat sistemi ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin 5 saat süren çabası ile kurtarılan kadının ayağında kırık olduğu belirlendi.
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