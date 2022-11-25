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321 binada hasar var: 8 bölgede kentsel dönüşüm başlıyor

Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremde 8 bin binadan 321'inin hasar aldığı belirlendi. 12 Kasım 1999 depreminde hasar gören bina sayısı 12 bini geçmişti. Depremin merkez üssü Gölyaka'da 5 bina ve 8 bağımsız bölüm acilen yıkılacak. Bu arada Gölyaka'ya 8 kilometre uzaklıktaki alanda yaklaşık 15 m uzunluğunda ve 40 cm derinliğinde yüzey çatlakları oluştu.

Gündem 25.11.2022, 08:44
321 binada hasar var: 8 bölgede kentsel dönüşüm başlıyor

Düzce’de önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin izleri siliniyor. Deprem sonrası kentteki 8 bin binada hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda 321 binada hasar oluştuğu, 5 bina 5 bina ve 8 bağımsız bölümde ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Ağır hasarlı yapılar acil olarak yıkılacak. 12 Kasım 1999’de kentteki 12 bine yakın binada hasar oluşmuştu. Şiddeti 9’u bulan büyük depremde yapı stokunun yüzde 80’nin yenilenmiş olması can kaybının önüne geçti.

ZARAR TESPİT BAŞVURULARI BAŞLADI

Depremin ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların hasar ve zarar tespit başvuruları görevlilerce alınıyor. Ev, iş yeri ve eşyalarında hasar oluşan vatandaşlar, Düzce Valiliği önünde AFAD koordinesinde kurulan hasar ve zarar tespit çadırına gelerek form dolduruyor. Görevlilerce alınan başvuruların sonucu, incelemelerin ardından vatandaşlara bildirilecek.

ADLİYE BİNASINDA SORUN YOK

Dış cephesinde hasar oluşan Düzce Adliyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığından gelen teknik ekiplerce incelendi. Ön incelemede adliye binasının ana yapısında herhangi bir sorun olmadığı, sadece dış cephesinin hasar aldığı anlaşıldı. Görevliler, adliyenin dış cephesindeki onarım çalışmalarını sürdürüyor.

KALDIĞI YERDEN DEVAM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Düzce Adliyesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere, "Adliyemizin dış cephesi dışında, içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük. Düzce Adliyesi pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KURUM İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşova ilçesinde hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak vatandaşların talebini dinledi. Gümüşova Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Kurum, Kışla köyünde evi ağır hasar gören Hasan Yak'a konteyner temini için yetkililere talimat verdi.

2035’e kadar sağlıksız yapı kalmayacak

Kentsel dönüşüm ilk sınavı Düzce depreminde verirken, 2035’e kadar Türkiye’de dirençsiz, sağlıksız bir yapının kalmaması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda “Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm” anlayışıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında riskli yapılar dönüştürülüyor, şehirler yeniden imar, inşa ve ihya ediliyor.

250 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar, Türkiye genelinde, sosyal konutlarla beraber 3 milyon 200 bin konut yenilendi. 81 şehir 922 ilçede toplam 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Büyük bölümü birinci derece deprem kuşağı içerisinde yer alan İstanbul’da kentsel dönüşüme de büyük önem veriliyor. İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 39 ilçede özel sektörle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümü tamamlanırken, 93 bin konutun dönüşümü ise devam ediyor.

Geceyi dışarıda geçirdiler

Düzce'de evlere giremeyen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi. Anıt Park, Millet Bahçesi’nde kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara AFAD ekipleri elektrikli ısıtıcı, battaniye ve mat verdi.

Yüzey çatlakları korkuttu

Depremde hasar gören ev ve iş yerlerinin yanı sıra Büyük Melen Çayı yakınlarında göletin etrafındaki toprak alanda çatlaklar oluştuğu gözlendi. Gölyaka'ya 8 kilometre uzaklıktaki alanda meydana gelen çatlakların yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 40 santimetre derinliğinde olduğu görüldü. Bölgeye gelen deprem uzmanları kırılmalar üzerinde inceleme yaptı.

Sarıdere Köyü Camii yıkılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 60 kadar caminin kimisinde ağır, kimisinde hafif hasar olduğunu söyledi. Büyük ve Cedidiye camilerinde incelemelerde bulunan Erbaş, bir an önce bunları tespit edip gerekli tedbirlerin alınması noktasında hızlı çalışma yürüttüklerini vurguladı. Sarıdere Köyü Camisi için ise yıkım kararı verildi.

Konut stoku depreme hazırlıklıydı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kentte konutlar yapılırken deprem yönetmeliğini harfiyen uyguladıklarını söyledi. Özlü, “Kesinlikle hiçbir yerde hiçbir bölgede bundan taviz vermiyoruz ve bu yönetmelikte de ek son versiyonlarını uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

8 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Özlü, “Düzce’nin konut stoku depreme hazırlıklı. Önümüzdeki günlerde 8 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulayacağız. Bunlar bittikten sonra, tıpkı Japonya gibi şiddetli bir deprem olduğunda Düzce’de hiçbir hasar görmeyeceksiniz." dedi. Düzce’deki yurtları inceleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki 10 yurtta herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

180 artçı sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.

14 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AFAD depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi. Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

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