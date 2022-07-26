32 yıldır gönüllü olarak mahallesini temizliyor

Yıllardır İstanbul Bağcılar'da yaşayan Münasip Sezen yaşadığı mahallede 32 yıldır sokak sokak geziyor, her yeri temizliyor. Komşuları da, temizlik görevlileri de onun bu titizliğinden çok memnun.

Yıllardır Bağcılar'da aynı mahallede yaşıyor. Pek çok şey değişiyor ama onun bir alışkanlığı hiç değişmiyor.

Münasip Sezen, bıkmadan, yorulmadan mahallenin sokaklarını tek tek geziyor. Çöpleri topluyor. Sokakları süpürüyor...

Münasip amca 60 yaşında, emekli. 90 yılından beri her hafta sonunu bu işe ayırıyor. Temizlik malzemelerini alıp oturduğu sitenin etrafında bulunan bütün sokakları titizlikle temizliyor.

32 yıldır sokak sokak temizlik yapıyor

Münasip Sezen bir temizlik gönüllüsü. Mahalledeki temizlik görevlilerine 32 yıldır destek veriyor...

Komşularından birisi " münasip abi bu işi kendine görev bildi. Uzun zamandır bizim binanın etrafı olsun. Karşı sokaklar olsun. Hiç üşenmez. Eline alır süpürgesini. Rahat üç dört saat gidiyor" diye konuştu.