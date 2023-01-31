3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Gündem 31.01.2023, 11:56 31.01.2023, 12:24
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bakanlık, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" mesajını paylaştı.
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