3 terörist daha dağdan indi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 3 PKK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirildi.
Gündem 19.07.2022, 19:12
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.
Kaynak: AA
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