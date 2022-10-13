3 terörist daha dağdan indi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.