3 ile 48 saat boyunca sivil araç girişi durduruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.

Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu sabahtan itibaren hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık.

Şu an itibariyle 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112.

Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları oldukça başarılı şekilde yürütüldü.

Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür.

Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu iç başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz.

Osmaniye merkez, Bahçe ve Kadirli'de bölgeye elektrik verilmeye başlandı. Maraş'ta elektrik veriliyor, Elbistan kısmen veriliyor. Antep, Hatay ve Maraş'a gaz vermek için ekipler fiilen çalışmaya başladı.

Yollarla ilgili Hatay - Reyhanlı yolunda alternatif yol kullanılmakta. Antep-Nurdağı yolu özellikle görevli araçları için açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu bölgelere girmemesini rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde, Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak.

(TSK'nın daha çok sahada olması çağrısına ilişkin) Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görürüz. Silahlı kuvvetlerimiz sahadadır.

(Tahliye çalışmalarına ilişkin) Bu çalışmayı organize etmiş durumdayız. Valilerimiz bununla ilgili talimatlandırıldı. Vatandaşların gidecekleri yerde her türlü ihtiyaçları hazırlandı. Antalya olsun Mersin olsun, otellerden bize ayrılan yerler de var. Orada herhangi bir sorun yok.