3 ilde denize girmek yasaklandı
Karadeniz sahilinde yer alan 3 ilin plajlarında denize girmek yasaklandı.
Gündem 14.08.2023, 12:03
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlar, Zonguldak'ta Kapuz plajı, Sakarya'da ise tüm plajlarda olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçede mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da da yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bugün denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Zonguldak'ta ise sadece Kapuz plajında rüzgar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
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