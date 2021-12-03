3 ilde büyük operasyon
Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 790 personel ile 70 timin görev aldığı Eren Kış-10 operasyonunun başlatıldığı duyuruldu.
Gündem 03.12.2021, 09:21
İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Erzurum ve Kars'taki operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel ile 70 timin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararIı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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