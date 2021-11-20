3 ilde 33 adrese silah kaçakçılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 17 Kasım'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla Adana merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Konya ve Mersin'de 17 Kasım'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 102 mermi ele geçirilmişti.