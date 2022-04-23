3 bin 250 bekçi alınacak
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Adayların en az lise mezunu olması gerekiyor.
Gündem 23.04.2022, 18:48
Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını bildirdi.
Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.
81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.
Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.
Kaynak: AA
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