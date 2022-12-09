282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 09.12.2022, 01:27
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kaynak: AA
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