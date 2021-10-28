28 Şubatçı Erol Özkasnak hakkında karar verildi
Adli Tıp Kurumu, iki 28 Şubatçı eski general; Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından bir problem teşkil etmeyeceğine karar verdi.
Gündem 28.10.2021, 17:27
Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın, cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu tamamladı.
Raporda, eski generaller Kılınç ve Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi.
Yargılandıkları 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen Kılınç ve Özkasnak, cezaevine konulmuştu.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, daha önce aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı.
Kaynak: AA
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