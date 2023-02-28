28 Şubat'ın dava süreci

"Etkileri bin yıl sürecek" denildi ama sürmedi. 28 Şubat utancının kilometre taşlarını döşeyenler, milyonları mağdur edenler yıllar sonra sanık kürsüsüne geçti.

Adalete hesap verdiler, vermeye de devam ediyorlar.

2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Darbeleri Araştırma Komisyonu" kurdu. 28 Şubat başta olmak üzere askeri darbeler o komisyonda mercek altına alındı.

2 Ekim 2012'de dönemin Başbakan Yardımcısı ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Darbecilere müebbet hapis

Yargılama süreci başladı. Suçlama; 54'üncü Türkiye Hükümetini "zorla devirmeye, düşürmeye ortaklıktı" Suçlananlar ise o dönemdeki unvanlarıyla Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, YÖK Başkanı Kemal Gürüz, orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 103 şüpheli.

2 Eylül 2013'te, 103 sanık Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

76 tutuklu sanıkla başlanan davada 4 ay sonra "Delilleri karartma şüphesinin ortada kalkması" sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Balyoz Planı davasından hüküm giyen Emekli Orgeneral Çetin Doğan dışında tutuklu sanık kalmadı. 2014 yılı itibarıyla o da tahliye oldu.

14 Nisan 2018'de mahkeme heyeti kararını açıkladı. 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları lehlerine kabul edilerek cezada indirim yapıldı ve ceza, müebbet hapse çevrildi.

Sonrasında da yaşları ve sağlık sorunları gerekçesiyle sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Generallerin türbeleri söküldü

9 Temmuz 2021'de temyiz için Yargıtay'a gelen dosyada, 14 sanığın müebbet hapis cezası ile 37 sanığın beraat kararının onandığı duyuruldu.

19 Ağustos 2021'de hükmü onanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu arada Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazıldı, hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü, er statüsüne düşürüldü.

14 eski komutan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'ın cezaları, sanıklarda "kocama hali" görüldüğü için Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

Yeniden yargılama başladı

Yargıtay, diğer sanıklardan 4'ünün "şüphelilere yardım" ve 12'sinin "şüphelilerle gizli ittifak kurma" suçlarından yeniden yargılanmasına da karar verdi.

22 Kasım 2021'de aralarında eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılamasına başlandı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 20 Mart 2023 tarihinde görülecek.