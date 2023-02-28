28 Şubat ile hayalleri yarım kaldı

Meslek sahibi olma hayali ile üniversiteye başladılar. Ama 28 Şubat süreciyle eğitim hakları ellerinden alındı.

Emine İlyas, 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazandı. 19 yaşında üniversite ikinci sınıftayken başörtüsü baskıları başladı.

Büyük emek vererek kazandı, başörtüsü sebebiyle ceza aldı

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas yaşadıklarını TRT Haber'e şu sözlerle anlattı:

"Üniversite sınavını çok büyük emek vererek kazandım. O dönemde üniversite kazanmak, eğitim fakültesi kazanmak öyle şimdiki gibi değildi, her ilimizde fakülte, bölüm yoktu. Bizler okulumuza başörtülü devam edebiliyorken birden yasakla karşılaştık. Önce uyarı cezası aldım, kınama cezası aldım, bir hafta uzaklaştırma cezası aldım, bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Tabi bu cezaları alan bir tek ben değildim."

"Arkadaşlarımız diploma alırken bizler seyrettik, çok inciticiydi"

İlyas, okulun yaptırımlarına karşı çıktı, adalete başvurdu. Ancak, yine hayal kırıklığı yaşadı.

"Adalet noktasında da biz çok büyük bir hüsrana uğradık. Mahkeme beni haksız buldu. Başörtülü okula devam ettiğimiz, okulun huzur ve sükununu bozduğumuz için. Üniversitenin bir ay uzaklaştırma cezasını haklı buldu. Maalesef eğitim hayatıma devam edemedim orada noktalandırdım. Arkadaşlarım diploma alırken onlar adına tabiiki seviniyordum. Ancak bizler evimizde seyretmek zorunda kaldık. Bu çok inciticiydi, bize duvar oldu bu yasak."

2011'de çıkan afla okula döndü, diplomasını aldı

Sonrasında evlenen ve iki çocuğu olan İlyas, 2011 yılında çıkan afla 33 yaşındayken üniversite eğitimine yeniden başladı. Kendisiyle aynı kaderi paylaşanlar için 28 Şubat Öğrenci Derneği'ni kurdu.

Emine İlyas, 17 yıl sonra 2014 yılında diplomasını aldığını söyledi.