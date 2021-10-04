28 Şubat hükümlüsü eski generallere ret! Cezaevinde kalacaklar
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp raporlarının sonucu tamamlandı.
Gündem 04.10.2021, 15:12 04.10.2021, 15:45
28 Şubat Davası kapsamında tutuklanan eski generallerin Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapora göre; eski generaller cezaevinde kalacak.
28 Şubat Davası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 eski generalin sağlık durumları gerekçe gösterilerek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulunulmuştu.
Konuya ilişkin Adli Tıp Raporu tamamlandı. Rapora göre tutuklanan 7 eski general cezaevinde kalacak.
NE OLMUŞTU?
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı sonrası aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'inde bulunduğu yedi general tutuklanarak cezevine gönderilmişti. Ceza alan generallerin rütbeleri sökülmüştü.
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