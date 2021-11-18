28 adrese uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 24 kişi tutulandı.
Gündem 18.11.2021, 10:30
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ilçede 28 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 24'ünün tutuklanmalarına karar verilirken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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