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27 ilde "Tırpan" operasyonu: 389 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, 389 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Gündem 24.12.2021, 08:39
27 ilde "Tırpan" operasyonu: 389 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

KOM ekiplerince, 21 Mayıs tarihinde turizm sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 05 Ekim tarihinde turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 kod adlı operasyonlar geçekleştirilmiş, 357 hedef şüpheli şahsa işlem yapılmıştı.

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplumda insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik; TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde;
Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı ve yakalama kararı verilen toplam 389 şüpheli şahsa yönelik olarak gerçekleştirildi.  

#içişleri bakanlığı
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