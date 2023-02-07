26 saat sonra umut dolu gelişme: Enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı
Depremin yıkıma sebep olduğu illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını takip eden TRT Haber muhabiri umut dolu bir gelişmeye tanıklık etti.
Gündem 07.02.2023, 07:54 07.02.2023, 08:25
Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde hissedilen deprem çok sayıda yıkıma sebep oldu.
Artçı sarsıntılar devam ederken ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hatay'daki arama çalışmalarını takip eden TRT Haber muhabiri 1 kişinin daha kurtarıldığı anları kaydetti.
Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı.
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