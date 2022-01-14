2,5 milyon doları zimmetine geçiren banka müdürü tutuklandı
Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankanın şube müdürünün tutuklandığı bildirildi.
Gündem 14.01.2022, 16:36 14.01.2022, 16:39
Bir bankanın 2 şubesinde müdürlük yapan B.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.
İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü B.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.
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