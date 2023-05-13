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24 saatlik yasaklar başladı

Türkiye tarihi bir dönüm noktasına daha gelmiş durumda. Yarın yapılacak seçimler için yasaklar saat 18.00 itibariyle başladı.

Gündem 13.05.2023, 18:27 13.05.2023, 18:29
24 saatlik yasaklar başladı

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

ALKOL VE SİLAH YASAK

Buna göre, saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

Bugün saat 18.00'de başlan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.Yarın gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle, seçim yasakları devreye girdi. Sabah 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek.

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