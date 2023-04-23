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23 Nisan ilk kez icraatlar ile kutlanıyor

Türkiye'de ilk kez 23 Nisan çocuk bayramı ülkeye kazandırılan büyük eserlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar ve çocuklar, 23 Nisan'ı İstanbul Boğazı'nda ülkenin ilk SİHA gemisini selamlayarak kutladı.

Gündem 23.04.2023, 12:25
23 Nisan ilk kez icraatlar ile kutlanıyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'ndan hareket etti. İlk seferine çıkan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Anadolu'ya geldi.

Denizcilik geleneklerine göre gemiye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun köprü üstüne çıkan Akar, burada seyir subayından yapılacak Boğaz geçişine ilişkin bilgi aldı.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bakan Akar'ın "avara" komutu sonrası gemi limandan ayrılış faaliyetlerine başladı.

Gemi komutanının "Bismillah halatlar fora" komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

#Recep tayyip erdoğan
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