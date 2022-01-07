22 evden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 25 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.
Gündem 07.01.2022, 21:08 07.01.2022, 21:22
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Çakırlar Yalı ve Yeşilyut mahallerindeki sorumluluk alanlarında bulunan 25 yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, şüpheliler Ümit A, Alihan G, Semih A, Murat K. ve Kayhan Ç'yi, yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adreslerden çalınan televizyon, elektronik eşya, beyaz eşya, çim biçme makinesi, kesici ve delici ev aletleri, kaynak makinesi gibi gereçlerden bazıları, sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu haplar bulundu.
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