215 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 59 göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise 2 lastik bottaki toplam 64 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botunca durdurularak yakalandı.

Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, bot ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, durdurdukları bottaki 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan ekipler bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 11 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Aydın açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Marmaris'te can sallarındaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.