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21'inci Şehir Hastanesi açılıyor

Türkiye genelinde şu ana kadar 20 tane yapılan şehir hastanelerinin 21'incisi de bugün resmi olarak hizmete açılıyor.

Gündem 15.04.2023, 12:19
21'inci Şehir Hastanesi açılıyor

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Altı hastaneden oluşan ve toplam 1218 yatak kapasitesine sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, bir paylaşımda bulundu.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Açılışı gerçekleşecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ring seferler düzenlenerek, vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kocaeli Şehir Hastanesi önünde gerçekleşecek 11. Açılış Bayramı için 4 ayrı ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Buna göre belediye otobüsleri, Batı Terminali-Şehir Hastanesi, Körfez Kent-Şehir Hastanesi, Kırsal Terminali (Otogar)-Şehir Hastanesi, Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

4 ayrı bölgeden gerçekleşecek ücretsiz ring seferlerinde Kırsal Terminal-Şehir Hastanesi ile Körfez Kent-Şehir Hastanesi arasında 13.30’dan itibaren 30 dakika arayla, Batı Terminali-Şehir Hastanesi ve Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında ise 13.45’ten itibaren 30 dakika arayla ücretsiz ring seferleri gerçekleşecek.

TÜRKİYE'DEKİ DİĞER ŞEHİR HASTANELERİ

Türkiye'de şu ana kadar hizmete alınan şehir hastanelerinin isimleri:

Bulunduğu il Adı
Adana Adana Şehir Hastanesi
Ankara Ankara Şehir Hastanesi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Bursa Bursa Şehir Hastanesi
Elazığ Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Erzurum Erzurum Şehir Hastanesi
Eskişehir Eskişehir Şehir Hastanesi
Isparta Isparta Şehir Hastanesi
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Kayseri Kayseri Şehir Hastanesi
Kocaeli Kocaeli Şehir Hastanesi
Konya Konya Şehir Hastanesi
Manisa Manisa Şehir Hastanesi
Mersin Mersin Şehir Hastanesi
Tekirdağ Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
Yozgat Yozgat Şehir Hastanesi

Yapımı devam eden şehir hastaneleri şöyle:

Bulunduğu il Adı
Antalya Antalya Şehir Hastanesi
Aydın Aydın Şehir Hastanesi
Denizli Denizli Şehir Hastanesi
Diyarbakır Diyarbakır Şehir Hastanesi
Gaziantep Gaziantep Şehir Hastanesi
İzmir İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
Kütahya Kütahya Şehir Hastanesi
Ordu Ordu Şehir Hastanesi
Rize Rize Şehir Hastanesi
Samsun Samsun Şehir Hastanesi
Sakarya Sakarya Şehir Hastanesi
Şanlıurfa Şanlıurfa Şehir Hastanesi
Trabzon Trabzon Şehir Hastanesi

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