21'inci Şehir Hastanesi açılıyor
Türkiye genelinde şu ana kadar 20 tane yapılan şehir hastanelerinin 21'incisi de bugün resmi olarak hizmete açılıyor.
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.
Altı hastaneden oluşan ve toplam 1218 yatak kapasitesine sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, bir paylaşımda bulundu.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Açılışı gerçekleşecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ring seferler düzenlenerek, vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kocaeli Şehir Hastanesi önünde gerçekleşecek 11. Açılış Bayramı için 4 ayrı ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Buna göre belediye otobüsleri, Batı Terminali-Şehir Hastanesi, Körfez Kent-Şehir Hastanesi, Kırsal Terminali (Otogar)-Şehir Hastanesi, Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında karşılıklı olarak çalışacak.
4 ayrı bölgeden gerçekleşecek ücretsiz ring seferlerinde Kırsal Terminal-Şehir Hastanesi ile Körfez Kent-Şehir Hastanesi arasında 13.30’dan itibaren 30 dakika arayla, Batı Terminali-Şehir Hastanesi ve Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında ise 13.45’ten itibaren 30 dakika arayla ücretsiz ring seferleri gerçekleşecek.
TÜRKİYE'DEKİ DİĞER ŞEHİR HASTANELERİ
Türkiye'de şu ana kadar hizmete alınan şehir hastanelerinin isimleri:
|Bulunduğu il
|Adı
|Adana
|Adana Şehir Hastanesi
|Ankara
|Ankara Şehir Hastanesi
|Ankara Etlik Şehir Hastanesi
|Balıkesir
|Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
|Bursa
|Bursa Şehir Hastanesi
|Elazığ
|Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
|Erzurum
|Erzurum Şehir Hastanesi
|Eskişehir
|Eskişehir Şehir Hastanesi
|Isparta
|Isparta Şehir Hastanesi
|İstanbul
|Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
|Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
|Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
|Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
|Kahramanmaraş
|Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
|Kayseri
|Kayseri Şehir Hastanesi
|Kocaeli
|Kocaeli Şehir Hastanesi
|Konya
|Konya Şehir Hastanesi
|Manisa
|Manisa Şehir Hastanesi
|Mersin
|Mersin Şehir Hastanesi
|Tekirdağ
|Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
|Yozgat
|Yozgat Şehir Hastanesi
Yapımı devam eden şehir hastaneleri şöyle:
|Bulunduğu il
|Adı
|Antalya
|Antalya Şehir Hastanesi
|Aydın
|Aydın Şehir Hastanesi
|Denizli
|Denizli Şehir Hastanesi
|Diyarbakır
|Diyarbakır Şehir Hastanesi
|Gaziantep
|Gaziantep Şehir Hastanesi
|İzmir
|İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
|Kütahya
|Kütahya Şehir Hastanesi
|Ordu
|Ordu Şehir Hastanesi
|Rize
|Rize Şehir Hastanesi
|Samsun
|Samsun Şehir Hastanesi
|Sakarya
|Sakarya Şehir Hastanesi
|Şanlıurfa
|Şanlıurfa Şehir Hastanesi
|Trabzon
|Trabzon Şehir Hastanesi
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|66
|2. Fenerbahçe
|26
|57
|3. Beşiktaş
|27
|55
|4. A.Demirspor
|27
|48
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|28
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Antalyaspor
|27
|32
|11. Kasımpaşa
|27
|32
|12. Alanyaspor
|28
|32
|13. Sivasspor
|27
|31
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|27
|25
|16. Giresunspor
|26
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|30
|57
|3. Eyüpspor
|31
|57
|4. Sakaryaspor
|31
|55
|5. Pendikspor
|30
|54
|6. Göztepe
|30
|50
|7. Bodrumspor
|30
|49
|8. Keçiörengücü
|30
|47
|9. Bandırmaspor
|30
|47
|10. Manisa FK
|30
|45
|11. Boluspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|30
|34
|13. Altay
|31
|31
|14. Altınordu
|30
|29
|15. Erzurumspor
|29
|27
|16. Gençlerbirliği
|30
|27
|17. Adanaspor
|30
|25
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Osasuna
|29
|38
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13