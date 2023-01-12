Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"BM İklim Değişikliği Konferansı'nda ele alınan bilim ve aciliyet başlığını taşıması önemlidir. Biz kendi programımıza bağlı kalacağız. Batının kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma maharetlerini gayet yakında biliyoruz, AB'nin yasal düzenlemeler yapmaya başladığını görüyoruz.

Kaynaklarımızı etkin kullanarak 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarda kurumlar arasındaki koordinasyonu, dayanışmayı güçlü tutacağız. Bakanlıklarımızın her biri kendi alanlarına göre destek programları uyguluyor. Her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz.

Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. Bilim ve teknolojinin ekonomimize sağladığı yüksek katma değeri ancak bu şekilde temin edebiliriz.

Türkiye yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımızın hem inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Dijital diyoruz, sürdürülebilirlik, üretim, verimlilik, iletişim, kalkınma diyoruz; hepsinin temelinde bilim var, teknoloji var. Hiçbir alanı boş bırakmadan, ihmal etmeden tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz.