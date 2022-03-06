204 Türk vatandaşı daha savaş bölgesinden tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 204 Türk vatandaşının daha savaş bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu.
Gündem 06.03.2022, 23:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna’dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.
Bugün Ukrayna’dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 6, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/YAzDddTYvo
Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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