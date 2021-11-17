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2023’ün kilidi gençler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencin ilk defa oy kullanacağına dikkat çekerek, “Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir” dedi.

Gündem 17.11.2021, 08:05 17.11.2021, 08:29
2023’ün kilidi gençler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde muhalefete yüklendi. Ülkeye ve millete olduğu gibi gençlere de hiçbir hayrı dokunmayanların karşılaştıkları her sınamada foyalarının döküldüğüne dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçtiğimiz haftalarda bunun çeşitli örneklerine şahit olduk. Bir parti çıktı, Türkiye’nin Irak ve Suriye’ye yönelik sınır ötesi harekatları için gereken tezkereye Meclis’te ‘hayır’ dedi. Üstelik bununla kalmadı. ‘Evet’ diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp Kandil’i yerle bir edeceğini, Suriye’de huzuru sağlayacağını iddia etti. Bunlar bölücü örgütün oyuncağı olan partinin güdümüne girme ayıbını, yalan, iftira ve çirkeflik çıtasını yükselterek gizli edebileceklerini sanıyorlar. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Sen, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda FETÖ’cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesine gittiysen, sen bugün de aynısın.”

NE EDEP VAR NE ADAP

“Bir başkası, şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynısı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu zaten biliyorduk. Bu tür vesilelerle bütün milletimiz de görmüş oluyor. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İYİ Parti’nin başındaki kadın. Kardeşlerim bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında ‘yavşaklar’ diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak, başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya. Bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023’e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023’te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim.”

BUNLAR GİBİ YAPMAYIN

“Sakın ola siz, bunlar gibi yapmayın. Siz kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara değil. Siz aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara değil. Siz ulu çınarlara bakın, onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara değil. İstikametini millet yerine dışarıdaki kimi sinsi çevrelerden ve içerideki sapkınlardan alan siyasetin sonu, işte bunlarınki gibi hüsran olur.”

Seçimin kilidi gençlerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin gençleri ve kadınlarının hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de giderek daha fazla söz sahibi hale geldiğini belirtti. AK Parti ile gençlerin 18 yaşında seçilme hakkını yakaladığını anımsatan Erdoğan, “2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir” diye konuştu.

SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Erdoğan, hizmet ve projeyle daima gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bizim gençliğimizin şartları, imkanları ve ihtiyaçlarıyla bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu elbette gayet iyi biliyoruz. Hatırlayın göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntılar var mıydı? Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Peki burs ne veriliyordu? 45 liracık. Maalesef Bay Kemal’in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İP’nin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Kardeşlerim bu muhalefet inkarcıdır inkarcı. Onun için 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım. Sizlere inanıyorum, sizlerle 2023’te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum.”

Kaynak: Yeni Şafak
#cumhurbaşkanı erdoğan #2023 seçimleri
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