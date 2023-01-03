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2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak.

Gündem 03.01.2023, 20:20 03.01.2023, 21:21
2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Başkanlık yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi'nde yaptığı konuşmada, haccın Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bir araya geldiği, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı ve vahdet şuurunun doyasıya yaşandığı müstesna bir buluşma olduğunu vurguladı.

Sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac ibadetinin İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okul olduğunu söyleyen Erbaş, haccın müminler için büyük niyazların, özlemlerin, vuslat ve heyecanın kutlu mevsimi olduğunu belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Maddi manevi, sosyal-kültürel birçok zenginliği bünyesinde barındıran hac ibadeti, yerine getiriliş süreci bakımından güçlü, düzenli, kapsamlı bir organizasyon gerektirmektedir. Nitekim günümüzde bu ibadeti ifa edecek olanların kayıt ve kura işlemleri, eğitimleri, sağlık, ulaşım ve güvenlikleri, ikamet ve iaşeleri gibi hususlar sürekli bir çalışmayı, detaylı ve kapsamlı bir planlama yapmayı gerekli kılmaktadır."

"Hac ibadeti için gerekli tedbirleri almaktayız"

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerini devlet ve milletin onuruna yakışır şekilde yapılmasına özen gösterdiğinin altını çizen Erbaş, "Hac ibadetinin ahkamına ve usulüne uygun şekilde, rahat ve kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almaktayız. Düzenlenen seminerlerle hacı adayı kardeşlerimizi eğitiyor ve bu büyük ibadete hazırlıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın rahat şekilde ibadet etmelerini temin ediyoruz." diye konuştu.

Hac organizasyonları konusunda 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduklarını anımsatan Erbaş, "Her geçen yıl yeni imkanlar ve uygulamalarla hizmetlerimizi genişletiyor ve güçlendiriyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor, hac organizasyonumuzu sürekli gözden geçiriyor ve yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belgesel halkımızın hac ibadeti konusunda bilgilendirilmesi açısından değerlidir"

Basılı, yazılı, görsel alanda ve dijital mecralarda yapılan yayıncılık faaliyetlerini önemsediklerini ifade eden Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu faaliyetlerden biri olan 'Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli' halkımızın hac ibadeti konusunda bilgilendirilmesi açısından çok değerli bir çalışmadır. Hem göze hem de kalbe hitap etmesi yönüyle etkili bir hizmettir. Kurumsal hafızanın korunması ve ülkemizin hac organizasyonlarının geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe aktarılması açısından da hayati önemi haizdir. Bu sebeple mevcut arşiv belgeleri ve başlangıcından günümüze hac organizasyonunun birçok safhasında görev almış, haccın kurumsal hafızası niteliğinde olan kıymetli hocalarımızın katkılarıyla bu belgesel hazırlanmıştır."

Başkan Erbaş, belgesel yapımın arşivlerinden yararlanılan kurumlara ve belgeselde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yılki hac ön başvurularına ilişkin bilgi veren Erbaş, "2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir." dedi.

Başkan Erbaş, program sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hac kitaplığı seti hediye etti.

Kaynak: AA
#hac kaydı #güncelleme #Diyanet İşleri Başkanlığı
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