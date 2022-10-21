2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, 2023 yılı bütçesinin Cumhuriyet'in 100. yılının bütçesi olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kanun tekliflerinin artık milletvekilleri tarafından verildiğini, bütçe teklifinin ise istisna olarak hükümet tarafından hazırlandığını anımsattı.

Bütçelerin, ekonomik ve sosyal politikaların genel çerçevesini şekillendirdikleri kadar demokrasi kültürünün gelişmesi açısından da son derece önemli olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu bütçe, 2023 yılı bütçesi ve Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini bu sene yapmış olacağız. Ayrıca bütçemiz ikinci bir yüzyıla giriş niteliğinde olacaktır. Bu yüzyıl boyunca bütçelerimize, kalkınmamıza, demokrasimize katkıda bulunan herkesi de bu vesileyle şükranla anıyorum. Bundan sonra da nice bütçeler diliyorum." diye konuştu.

Yılmaz, komisyondaki bütçe müzakerelerinin, yaklaşık bir aylık sürede, oldukça yoğun tempoda ve ardı ardına devam eden toplantılarla gerçekleşeceğini dile getirdi.