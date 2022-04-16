banner38

"2023 ve 2024 seçimlerini de yeni zaferleri, yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz bir ve bütün oldukça, et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye'nin önünde kimse duramaz. 2023 ve 2024 seçimlerini de yeni zaferleri, yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız." dedi.

Gündem 16.04.2022, 22:30
"2023 ve 2024 seçimlerini de yeni zaferleri, yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, başkentin önemine işaret ederek, "Ankara kimseden istikamet almaz, tam aksine başkentimiz her yere, herkese istikamet çizen bir başkenttir." diye konuştu.

Bakanlık olarak Ankara'yı güzelleştirmek ve güçlendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Kurum, başkentte 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da ve daha birçok noktada harıl harıl kentsel dönüşümleri sürdürdüklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yandan Kızılay Saraçoğlu'nda muhteşem bir restorasyon projesi yürütüyoruz. Artık bitirme safhasına geldik ki bundan rahatsız olanlar, sürekli bu projeyi durdurmak isteyenler var ama onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz durmayacağız ve Ankara'mıza, Ankara'mızın merkezinde 109 bin metrekarelik alanda Saraçoğlu Projesi'ni kazandıracağız. Burada da kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız mutlu bir şekilde vakit geçirecekler. Bu alandan tam anlamıyla istifade edecekler."

"Hergelen'deki esnafımızı bu yıl içerisinde taşıyacağız"

Kurum, Altındağ'da tarihi kent merkezi ihya projesini sürdürdüklerini ifade ederek, "Hergelen Meydanı'nda çok önemli bir proje yürütüyoruz. Dün havalimanına giderken Hergelen'deki esnaflarımız için TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu rezerv alanlarını gördük, inceledik ve onlar da bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki esnafımızı taşıyacağımız alanları bitiriyoruz ve onları huzurlu bir şekilde bu alanlara taşıyacağız." diye konuştu.

Altındağ Belediyesinin bulunduğu yeri ilçeye bir meydan olarak kazandıracaklarının sözünü verdiklerini belirten Kurum, bu yıl içinde belediye binasını yıkacaklarını ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile söz konusu alanı meydanlaştırmak ve bölgenin ihtiyacı olan otoparkları yapmak suretiyle Ankara'ya kazandıracaklarını söyledi.

Gölbaşı ilçesinde yapılan çalışmaları da anlatan Kurum, "Gölbaşı kenarında gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yürüsünler, bisiklete binsinler. İlk etabını biliyorsunuz tamamladık, 2. etap yine Gölbaşı'nda yapacağımız millet bahçesine kadar ki oradan da İmrahor'a bağlayacağımız, Eymir Gölü'ne bağlayacağımız millet bahçesi. Çok önemsiyorum. Bunun da inşaat çalışmaları tamamlanıyor. Bu yıl inşallah tamamlanacak ve sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Gölbaşı'nda dip çamuru temizliğinin de bittiğini kaydederek, Gölbaşı Belediyesinin önünden Vilayetler Evi'ne kadar olan yaklaşık 2,5 km'lik kıyı düzenlemesi projesini de hayata geçireceklerini anlattı. Kurum, "Bu düzenlemelerle Gölbaşı'nın geleceğini çok iyi okuyoruz, değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı bizzat millet tarafından sahada kurulan bir millet cephesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı, küresel oyunlara set, ihanet odaklarına etten bir duvardır." dedi.

"Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız"

Karşılıksız sevginin önemini anlatan Kurum, "Buradaki kardeşlerimin her biri ülkesini, milletini karşılıksız sevmektedir, attığı her adımda Türkiye’yi düşünmektedir, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, hayaliyle yaşamaktadır. Biz bir ve bütün oldukça, et ve tırnak gibi hareket ettikçe büyük Türkiye'nin önünde kimse duramaz. 2023 ve 2024 seçimlerini de yeni zaferleri, yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel süper güç yapacağız." diye konuştu.

Gölbaşı'ndaki iftar programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Mücahit Arslan ile Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#Murat Kurum #Gölbaşı #iftar
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
banner23