2022 yılında 102 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 102'ye ulaştı.
Gündem 16.10.2022, 16:07 16.10.2022, 16:51
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2018'de Almanya'dan terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 102'ye yükseldi.
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