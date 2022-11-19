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2022'de 739 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yılın başından bu yanan yapılan 116 bin 699 iç güvenlik operasyonunda 739 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı mücadele terör örgütünde çözülmeyi de beraberinde getirdi. Sadece bu yıl 113 terörist teslim oldu.

Gündem 19.11.2022, 15:19
2022'de 739 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde "ara, bul, yok et" prensibiyle teröre geçit vermeyen güvenlik güçleri, yıl başından bugüne kadar 116 bin 699 iç güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 91'i ölü, 535'i sağ olmak üzere 739 terörist etkisiz hale getirildi.

Çözülme hızlandı, 113 terörist teslim oldu

Operasyonlarda PKK'nın elebaşıları da hedefteydi. 69 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirilmesi örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Bu yıl 107'si ikna yoluyla olmak üzere 113 terörist  teslim oldu.

Bölücü örgütün kırsalda yuvalanmaya çalışan unsurlarına ağır darbe vuruldu. Son 7 yılda operasyon sayısı yüzde 300 oranında arttı, 113 bin 485'e yükseldi.

18 canlı bomba eylemi engellendi

Yılbaşından 15 Kasım tarihine kadar şehir merkezlerinde PKK'ya yönelik 3 bin 214 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarla birlikte 18 canlı bomba eylemi de engellendi.

Teröre milli teknoloji darbesi

Terörle mücadelede yerli savunma sanayi ürünleri de etkin şekilde kullanıldı. Silahlı silahsız insansız hava araçları ve keşif uçakları 24 saat esasıyla görev yaptı. Bu araçlar sadece 2022'de 74 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağladı. 26 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

23 sığınak insansız araçlarla tespit edildi. İHA'ların katıldığı hiçbir operasyonda şehit verilmedi.

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