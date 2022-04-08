2 yıldır hizmet vermiyordu: Seferler bugün yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının EGO Genel Müdürlüğü'nün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla bugün yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Şentepe'de oturanların kent merkezine ulaşımında kullandığı Batıkent-Kızılay metrosu arasında ring görevi de gören teleferik hattı, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kent merkezine ve en yakın metro durağına 21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşım, 271-2 otobüs hattı ve metro ringleri aracılığıyla sağlanacak.